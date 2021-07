Incendio boschivo a Ceriale in via di bonifica. L’allarme è stato lanciato intorno alle 13,30 e la macchina del pronto intervento si è subito attivata.

Secondo quanto riferito, le fiamme sono divampate per cause ancora ignote e in via di accertamento, senza mettere in pericolo persone e zone abitate.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Albenga e i volontari Aib di Ceriale, Borghetto e Albenga, oltre all’elicottero, che ha effettuato qualche lancio.