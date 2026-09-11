Savona piange Carlo Frumento, dall'impegno politico nel Psi alla lunga esperienza in Consiglio comunale

La politica savonese perde Carlo Frumento. Consigliere comunale, eletto nella lista civica RiformiAmo Savona a sostegno del sindaco Marco Russo, era presidente della Terza Commissione del Comune di Savona.

Mancato all'età di 77 anni, da tempo colpito da un male incurabile, Carlo Frumento aveva iniziato la carriera politica nel Partito Socialista ed era entrato nel Consiglio comunale di Savona a seguito delle elezioni amministrative del 15-16 maggio 2011, vinte dalla coalizione a sostegno del sindaco Federico Berruti. Era stato candidato sindaco a Savona nel 2016 con la lista Siamo Italiani, una galassia che raccoglieva la Federazione Pensionati, Socialisti Uniti e Unione Italiana e al cui ballottaggio aveva poi sostenuto la candidata del centrodestra Ilaria Caprioglio. Alle ultime amministrative, nel 2021, era entrato in Consiglio comunale come candidato di RiformiAmo Savona. Nel 2022 era stato candidato al Senato con Impegno Civico.

Era stato referente provinciale per Savona di Centro Democratico e membro del Consiglio nazionale del partito, che a livello nazionale si era anche alleato in percorsi civici ed elettorali, come con Impegno Civico.

"Abbiamo condiviso l'esperienza e l'amore per la politica nel Partito Socialista – dice Marco Pozzo, capogruppo di Riformiamo Savona – anche se poi abbiamo seguito percorsi diversi, siamo sempre stati vicini. Con lui c'è sempre stato un profondo rapporto di amicizia e rispetto reciproco. Non ho parole per questa terribile perdita".

"Ciao Gian- lo rocorda l'assessore Barbara Pasquali - Sei stato un guerriero e una persona che ha messo la sua grande passione politica al servizio della Città. Ti ricorderò sempre con affetto. Riposa in pace

Oltre all'impegno in politica, Frumento è stato docente e ha esercitato la professione di ingegnere.

Frumento si era laureato in Ingegneria Chimica all'Università di Genova il 25 novembre 1974, conseguendo il titolo con 110 e lode e medaglia. L'anno successivo aveva iniziato la sua attività come docente di ruolo di Chimica Industriale e Impianti Chimici al "Ferraris" di Savona, incarico che avrebbe ricoperto dal 1975 al 2011.

Parallelamente all'insegnamento aveva sviluppato l'attività professionale. Dal 1976 al 1989 era stato socio di Ecostudio, con sede ad Albissola Marina, occupandosi di progettazione e direzione lavori nel settore pubblico e privato, per poi trasferirsi a Savona.

Un percorso che aveva continuato anche dopo il 2015, entrando come socio nello Studio Associato F&R, sempre a Savona, dove aveva mantenuto l'attività di libero professionista e quella peritale, estesa anche al settore All Risk.