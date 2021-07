Albissola Marina, un distributore di bevande e alimenti nel rinnovato Parco Puccio

Ad Albissola Marina il Parco Puccio è stato da poco reso nuovamente disponibile al pubblico (31 maggio), trasformato in una palestra pubblica all’aperto e già arriva una piccola novità mirata a migliorare l’offerta di servizi all’utenza della struttura.

A seguito della stipula di apposita convenzione tra il Comune ed il confinante Hotel Acqua Marina, da alcuni giorni è stata installata presso il Parco, a cura e spese del sopracitato Hotel, una macchina distributrice di bevande e/o alimenti. L'accordo, sviluppato dall’iniziativa dell’assessorato ai Lavori Pubblici e dal privato attuatore, prevede in sintesi che all’interno della macchina “Food & Beverage” dovranno essere distribuiti prevalentemente prodotti biologici, se possibile a chilometri zero, salutari, a basso contenuto di zuccheri, bevande energetiche, integratori e simili con espresso divieto di bevande alcooliche anche a bassa gradazione.

In cambio della concessione per l’installazione del distributore, il soggetto attuatore Hotel Acqua Marina, si è impegnato a: provvedere alla pulizia giornaliera dei servizi igienici; controllare il parco e segnalare al comando di Polizia Municipale o all’Ufficio Tecnico comunale eventuali danni, incidenti, atti vandalici rilevati dal controllo dell’area.

La convenzione avrà durata sperimentale di un anno dalla data di stipula della stessa con possibilità di rinnovo di due anni sulla base dell’esito dell’anno di sperimentazione.

"Con questa convenzione, nata dall’iniziativa dell’assessorato ai Lavori Pubblici e della società Hotel Acqua Marina, si vuole da un lato ampliare l’offerta di servizi all’utenza del nuovo parco trasformato in palestra a cielo aperto - spiega l'assessore Luigi Silvestro - I fruitori della palestra all’aperto e più in generale delle strutture del parco, se vorranno potranno così acquistare bottigliette di acqua fresca o di bevande varie permettendo così a loro di reintegrarsi durante/dopo l’allenamento e dall’altro lato alla Civica Amministrazione di riuscire a garantire una pulizia giornaliera dei servizi igienici ed un ulteriore controllo dell’area (evidenzio che nella struttura vi sono anche delle telecamere già operative ed installate dal Comune), il tutto senza costi aggiuntivi per le casse comunali".