Rigassificatore, il presidente Bucci: "Vado non è incluso nel progetto, il suo posto ideale resta Piombino"

"Il governo andrà avanti con il suo progetto, ma l'area di Vado Ligure non è inclusa nel progetto. Per me Piombino è la soluzione ideale. C’è adesso, non dà fastidio, non vedo perché debba essere levato". Così il governatore Marco Bucci, davanti all'assemblea regionale, fuga le preoccupazioni sul trasferimento della nave ex Golar Tundra, oggi Italis Lng, nel Savonese. Bucci ha aggiunto: "Non è mio dovere decidere dove va fatto, so solo che qui da noi non c’è motivo tecnico per cui vada fatto. Come Regione abbiamo dato il nostro parere, abbiamo fatto il nostro lavoro".

A rilanciare l’attenzione sulla questione è stato il sindaco di Piombino, Francesco Ferrari, da sempre contrario alla presenza dell’impianto nel suo porto. "C’è una sentenza del Tar che dice che quella nave deve andarsene", ha ricordato, sottolineando come la procedura per la nuova collocazione dell’unità galleggiante al largo di Vado sia in corso e il governo non abbia mai annunciato un vero stop.

Per ora l’Autorità di regolazione (Arera), in una delibera dell’11 marzo, ha evidenziato "profili di inefficienza economica" del progetto, definendolo marginale sul piano dell’utilità.

Il tema che si riaffaccia nell'agenda politica riaccende gli animi dei contrari al posizionamento del rigassificatore al largo di Vado, pronti a rilanciare nuove manifestazioni di protesta.