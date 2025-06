Savona, stadio Bacigalupo, Rossello: "Accordo con la Regione per presentare il progetto a ottobre e chiedere il finanziamento"

Sapere quante risorse sono state investite negli ultimi anni per la manutenzione dello stadio e quali siano le intenzioni dell’amministrazione per il Bacigalupo. È questo l’oggetto delle due interpellanze discusse oggi, 17 giugno, in consiglio comunale, presentate da Maurizio Scaramuzza (Lega) e da Massimo Arecco (FdI).

"Chiediamo se c’è la possibilità di accendere un mutuo trentennale invece di acquistare l’edificio della Banca d’Italia – ha detto Scaramuzza – anche perché, quando ero assessore, c’erano investitori interessati che avevano presentato progetti di fattibilità".

"La mia interpellanza – ha aggiunto Arecco – è simile a quella di Scaramuzza, ma nasce da un’altra considerazione. Quando il Legino, chissà perché e per come, ha ottenuto un finanziamento dalla Regione – che non è caduto dal cielo – la stessa cosa poteva succedere anche per il Bacigalupo. Non è successo. Questa è mancanza di programmazione e pianificazione politica".

L’obiettivo del Comune è quello di affidare l’incarico per la progettazione del Bacigalupo entro ottobre, in modo da presentare il progetto in Regione e richiedere il finanziamento per il 2026.

"Lo stadio, in questo momento, è aperto e funzionante – ha risposto l’assessore Francesco Rossello – ha dei gestori e garantisce le attività. Questo perché, com’è noto, era stato chiuso a seguito del fallimento del Savona e uno stadio chiuso comporta un progressivo degrado. Per noi era fondamentale riaprire l’impianto e renderlo di nuovo utilizzabile e vivo".

Dall’inizio del mandato, la giunta Russo ha investito 332 mila euro sul Bacigalupo, destinati in parte al rifacimento del manto erboso, ma anche all’impianto elettrico, agli spogliatoi, all’antincendio e alle uscite di sicurezza.

"Questi interventi – ha proseguito Rossello – hanno consentito di riutilizzare il campo. Nel momento in cui immaginiamo di intervenire sullo stadio, dobbiamo pensare anche a come armonizzare il progetto con il tema della messa in sicurezza del Rio Molinero".

Per lo stadio, nel corso degli anni, non sono mancati soggetti interessati, che però non hanno mai concretizzato i loro progetti.