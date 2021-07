Nuova apertura Pam: ad Albenga è arrivato “Il Più a Meno”

Una superficie di vendita di 600 metri quadri allestita con una filosofia moderna, che guarda con grande attenzione alla qualità, alla convenienza e all’ambiente: Pam è approdato ad Albenga in Via Mazzini, angolo Via De Amicis, a due passi dal centro storico, servito da un comodo parcheggio con 30 posti auto.

“Il supermercato è stato studiato seguendo la logica e la filosofia aziendale – spiega Luciano Arimondo, amministratore delegato di Arimondo Srl, che gestisce il punto vendita ingauno – che mette al centro i bisogni delle persone e risponde con prodotti e servizi allineati alle richieste”.

Arimondo Srl, annoverata tra le 150 aziende storiche italiane, è un gruppo ligure che da 230 anni si impegna a portare sulle tavole il “buono, fresco, locale” e oggi gestisce nel savonese e nell’imperiese oltre 30 punti vendita, operando quotidianamente con un alto livello di qualità e attenzione nei confronti delle produzioni della Liguria.

“Lavoriamo con rispetto verso il nostro territorio, infatti, tra le nostre proposte, il prodotto locale ha un ruolo di spicco. La Liguria è una terra che produce eccellenze enogastronomiche che vanno valorizzate al massimo e siamo felici delle collaborazioni continuative che intratteniamo con produttori e agricoltori della zona. È una garanzia di alta qualità”, continua Arimondo.

Il punto vendita della città delle torri impiega una forza lavoro di 27 addetti, formati secondo la filosofia del Gruppo Arimondo, che punta molto sulle competenze specifiche, sulla gentilezza e sull’imprescindibile soddisfazione dell’addetto stesso.

“L’anima di ogni punto vendita è il riflesso dell’impegno dei collaboratori, che si conquistano la fiducia dei clienti giorno dopo giorno con la vicinanza, il consiglio giusto, anche un sorriso, che quando è sentito traspare anche se indossiamo doverosamente le mascherine. I collaboratori sono molto importanti, sono la forza propulsiva del supermercato”.

In un allestimento pratico, caratterizzato da ottimo impatto estetico e rispetto dell’ambiente, grazie ai materiali riciclabili utilizzati, si trovano selezioni di prodotti che garantiscono qualità e convenienza.

Oltre alle linee a marchio Pam Panorama e i comuni marchi commerciali nei diversi settori, lo store Pam ha un’area dedicata a frutta e verdura, con pregiate produzioni locali e nazionali, il reparto salumi e formaggi, con vasta gamma di referenze DOP e IGP, la gastronomia e rosticceria, con primi piatti, contorni di verdure, secondi e polli allo spiedo cotti in negozio tutti i giorni, la pescheria, con proposte di pescato locale e della filiera dei pescherecci Pam, e la macelleria Tallone, con la sua selezione di carni di alta qualità, da anni partner del gruppo Arimondo.

Presente anche l’area forno e pasticceria firmata Arimondo, garanzia di eccellenza sul territorio, con una ricca varietà di pane fresco, focacce, pizze, piccola pasticceria, biscotti, tra cui il famoso ‘Biscotto di Pontedassio’, premiato dal Gambero Rosso, e torte, con servizio al banco, oltre al pratico servizio self-service.

La convenienza è un tema caro al Gruppo Pam e ad Arimondo, infatti lo store dedica ampio spazio a offerte e promozioni su vaste selezioni di prodotti contrassegnati da specifici cartellini. Inoltre, i prodotti con il prezzo più basso per ogni categoria merceologica sono differenziati con i cartellini ‘Spendi Meno’, mentre con l’etichetta ‘Ribassato’ sono invece distinte le referenze che hanno subito una diminuzione di prezzo.

“I supermercati che gestiamo sono diversi tra loro, benché guidati da una solida filosofia che li unisce tutti, ma non ci piacciono gli standard. Puntiamo piuttosto alla personalizzazione, per essere più vicini alle necessità delle persone e perché ci mettiamo costantemente in discussione per fare sempre meglio, per dare un servizio di valore, che non significa che costa tanto, anzi: sposiamo al 100% il motto del Gruppo Pam, perché insieme vogliamo portare nelle case degli albenganesi il Più a meno”, conclude Luciano Arimondo.

Il Gruppo Pam, azienda italiana con esperienza consolidata nel settore della grande distribuzione organizzata, opera infatti con l’impegno concreto e quotidiano di garantire ai clienti prezzi sempre competitivi e prodotti e servizi di prima qualità.

Il nuovo punto vendita Pam è aperto 7 giorni su 7 con orario 8,30-20, dal lunedì al sabato, e 9-13 / 16-20 la domenica.