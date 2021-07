Vigili del fuoco mobilitati a Urbe. Nella giornata odierna al centralino del 112 è arrivata una chiamata per un incendio abitazione in via Chiavarino.

I residenti della zona allarmati dal fumo denso hanno chiesto l'intervento del pronto soccorso. Una volta giunti sul posto, i pompieri hanno constatato che le fiamme avevano interessato un materasso, senza intaccare l'abitazione.

Il rogo è stato domato senza particolari problemi.