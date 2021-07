Ruba oggetti dalle tombe del cimitero di Cairo: 78enne denunciato dai carabinieri

Rubava al cimitero oggettistica dai loculi e dalle cappelle: un 78enne, le iniziali B.G. residente a Cairo Montenotte, è stato denunciato dai carabinieri della Stazione cairese. Nei giorni scorsi, i militari avevano ricevuto la segnalazione da parte di una famiglia che si era vista forzare il cancello della cappella dove riposano le spoglie dei defunti e sparire un monile d’oro lasciato in memoria di un parente.

Le indagini hanno permesso di individuare l'uomo che aveva piazzato la refurtiva presso un “compro oro” per poche decine di euro. Un gesto che però ha suscitato sgomento ed un grave danno soprattutto per l’elevato valore affettivo che aveva l’oggetto trafugato: il ricordo dei propri cari.

L’uomo è stato quindi denunciato alla Procura della Repubblica di Savona che con tempestività ha disposto la perquisizione dell’abitazione richiesta dai carabinieri.

L’atto, immediatamente eseguito, ha consentito di rinvenire, presso la casa del 78enne, 25 statuette, monili, decori funerari, piccoli candelabri ed altra oggettistica riproducente immagini sacre ritenute provento di vari furti. Anche la catenina d’oro è stata recuperata e restituita ai legittimi proprietari.

Al momento non sono stati individuati i loculi e cappelle dalle quali sono stati asportati gli oggetti rinvenuti, per la maggior parte beni di modesto valore economico, anche se sicuramente di elevato valore affettivo, pertanto si invitano le vittime di episodi analoghi a contattare i carabinieri della Stazione di Cairo Montenotte (019/50921) per denunciare il fatto ed avere ulteriori informazioni.