AGGIORNAMENTO ORE 17.53: sono segnalate code per 3 chilometri in estensione, sempre traffico intenso, tra Spotorno e Savona in direzione Genova.

Disagi alla viabilità lungo l'autostrada A10. Una costante che si ripete oramai durante ogni weekend estivo.

Autostrada dei Fiori, la società che gestisce la tratta Savona-Ventimiglia, segnala code a tratti per traffico intenso tra Pietra Ligure e il capoluogo di provincia in direzione Genova.