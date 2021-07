“Mobility day” per finanziare il piano straordinario treni: il 26 luglio manifestazioni a Borghetto S. Spirito e Genova

Si terrà il prossimo 26 luglio la manifestazione di protesta di cittadini, turisti e utenti dei trasporti ferroviari e locali. L'appuntamento è fissato alle ore 11 a Borghetto Santo Spirito, presso il Palazzo Comunale, e alle ore 18 a Genova al palazzo della Prefettura: “Mobility day” per finanziare il piano straordinario treni.

"Le Associazioni Liguri dei Consumatori insieme ai Comitati Pendolari, facendo propria l'esasperazione di lavoratori, cittadini e turisti che non hanno altra alternativa per muoversi che il trasporto ferroviario e il TPL, indicono per il prossimo 26 luglio una giornata di mobilitazione per chiedere al Governo di approvare con effetto immediato il piano straordinario approntato da Regione Liguria e Trenitalia finalizzato a rispondere all'aumentata domanda di servizio derivante anche dalla gravissima situazione autostradale sia a ponente che a levante e lungo le direttrici dei valichi" spiegano i promotori dell'iniziativa.

"Le Associazioni Liguri dei Consumatori e i Comitati Pendolari invitano lavoratori, cittadini, turisti, operatori economici, amministratori locali e regionali, parlamentari ad unirsi nelle due manifestazioni che vengono indette per togliere la Liguria dall'isolamento" concludono.