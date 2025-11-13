Tornano operai e semaforo a Capo Noli: riprendono i lavori di messa in sicurezza delle falesie, senso unico sull'Aurelia

Saranno una seconda metà di novembre e una prima di dicembre segnate dai rallentamenti alla viabilità quelle che vivranno gli automobilisti lungo l'Aurelia, all'altezza di Noli.

E' infatti prevista, a partire da oggi 13 novembre, una serie di interventi lungo la carreggiata della statale, che riguarderanno diversi tratti della stessa e per una diversa tipologia di lavori.

Il cantiere senza dubbio più impattante sarà quello che dalla data odierna si protrarrà fino al 19 dicembre, dalle dalle 07:30 alle 17:30 dei giorni feriali, festivi e weekend esclusi quindi. Questo interesserà, come si apprende dall'ordinanza emessa da Anas, un tratto di circa cento metri dal km 591+900 al km 592+000, con la chiusura della corsia lato destro e la regolazione del traffico a senso unico alternato, mediante impianto semaforico o movieri e con limite di velocita di 30Km/h.

La ditta Consorzio Stabile Aurora eseguirà lavori di manutenzione ordinaria sulle pareti rocciose in prossimità del km 591+950, con la sostituzione di una porzione di reti paramassi danneggiate in favore di nuove reti rinforzate e a maglie più strette.

Inoltre, nelle giornate del 13 e 14 novembre, verranno svolti anche alcuni lavori di manutenzione del verde presso l'ex colonia della Città di Torino (SS1 Aurelia km 590+II circa). Questi, richiesti da Anas ed effettuati da un'impresa incaricata dalla Città di Torino, verranno svolti mediante istituzione di senso unico alternato disciplinato da movieri o semafori provvisori.

Infine, in orario notturno tra giovedì e venerdì prossimi (20 e 21 novembre, ndr), quindi dalle 21:00 alle 6:00, nella galleria Noli Vescovado verrà istituito un secondo senso unico alternato disciplinato da movieri o semafori provvisori per lo svolgimento di un'ispezione tecnica nella galleria artificiale che è stata disposta da Anas.