L'alta pressione riprende pieno possesso della nostra penisola assicurando bel tempo e caldo quasi ovunque per tutta la settimana.

Sulla Liguria avremo tempo nel complesso stabile e caldo. Nel pomeriggio non si esclude però la formazione di nubi cumuliformi nelle aree interne con qualche breve piovasco o temporale di calore, in dissolvimento in serata.

Venti deboli in regime di brezza e mare calmo.