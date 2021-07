Parto in ambulanza finisce in tragedia, Asl 2 precisa: "Criticità note, fatto il possibile per scongiurare il peggio"

"In relazione al triste evento di ieri verificatosi in occasione di un parto non andato a buon fine, Asl 2 tiene a precisare che il caso era noto per alcune criticità rilevate già durante i controlli di routine, che il personale medico e infermieristico ha messo in atto ogni possibile strategia per scongiurare l’esito infausto, che l’evento non è in nessun modo correlabile all'organizzazione di Asl 2".

Così, attraverso una nota stampa, l'azienda sanitaria savonese in merito alla tragedia avvenuta nella mattinata di domenica 18 luglio, quando una donna di circa quarant'anni colta dalle doglie del parto ha avvertito il 118 per ricevere assistenza. Alla fine, purtroppo, il piccolo non ce l'ha fatta (leggi QUI).

"Asl 2 - conclude nella nota - esprime massima solidarietà alla famiglia".