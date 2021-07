Millesimo, nuova pavimentazione e abbattimento barriere architettoniche in piazza Ferrari e via dei Partigiani

Abbattimento delle barriere architettoniche in piazza Ferrari e via dei Partigiani.

Il sindaco di Millesimo Aldo Picalli fa il punto della situazione: "Nella giornata di ieri sono iniziati i lavori di rifacimento della pavimentazione di piazza Ferrari. L'intervento si concentrerà sulla rimozione dell'asfalto oramai irrimediabilmente deteriorato e la posa dei blocchetti in pietra in continuazione con piazza Italia".

Ma non solo, come aggiunge il primo cittadino: "Verranno ripristinati tutti i sottoservizi con nuovi punti di prese di forza motrice e riviste le pendenze per la regimazione delle acque".