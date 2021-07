Alassio: completato l'intervento di restyling alla Cappelletta (FOTO)

"In una delle zone più amene e caratteristiche di Alassio, ovvero la scalinata di accesso alla Cappelletta posta all’ingresso del porticciolo turistico al fondo della passeggiata A. Cadorna, si è constatato che la ringhiera in ferro battuto costituita da elementi decorativi sottoposti a torsione, era quasi completamente ossidata e necessitava di un trattamento per l’eliminazione della ruggine e successiva protezione e messa in sicurezza"

Rocco Invernizzi, Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Alassio illustra l'intervento appena concluso, appunto, in un dei luoghi più suggestivi e frequentati della città. "Infatti, i pilastrini di sostegno della ringhiera, costruiti in elementi in pietra a vista, presentavano fessurazioni sparse probabilmente dovute all’esposizione agli agenti atmosferici ed al mare, tanto da causarne, in sporadici casi, anche il distacco di porzioni consistenti, con rischio di caduta sulla sottostante strada di acceso al porto".