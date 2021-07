Savona, dopo la petizione contro il centro rifiuti, a Legino nuova raccolta firme con diversi miglioramenti per il quartiere

Un'ulteriore raccolta firme, con diverse richieste da sottoporre all'amministrazione comunale e alla direzione del Campus universitario, da parte degli abitanti del centro e della parte alta di Legino.

Dopo la petizione contraria alla futura realizzazione del centro rifiuti in zona Paip nei pressi del Palavolley, alcuni residenti hanno proposto alcuni miglioramenti utili per il quartiere.

L'attenzione è stata concentrata sul degrado e la scarsa pulizia con la richiesta di sostituzione dei cassonetti dei rifiuti e una più efficiente raccolta della spazzatura oltre a frequenti passaggi programmati per lavare le strade e un incremento degli operatori ecologici sul territorio.

Gli abitanti chiedono inoltre la rimozione dei veicoli abbandonati sparsi per tutto il quartiere, la rimozione delle cancellate di sicurezza in via Cadorna e via Costacavalli (zona stadio Bacigalupo) e una sostituzione delle piastrelle sugli scivoli nei marciapiedi delle principali vie del centro di Legino per il transito dei disabili.

Attenzione anche al ripristino dei giochi per i bambini, l'installazione di una videocamera di sicurezza con proposta di creare una mini area per i cani e una parte per i bambini.

I leginesi hanno puntato il dito come già fatto negli 5 anni fa con una raccolta firme per la richiesta di una rotatoria all'incrocio tra via Bonini e via Chiabrera. "Si sottolinea la pericolosità dell'incrocio sia per l'alta velocità sia per la vicinanza della piscina (frequentata specialmente dai bambini)" spiegano.

Infine è stato chiesto di razionalizzare gli autobus in rapporto all'utenza, l'abbattimento dell'angolo di muraglione tra il parcheggio e via Chiabrera e la messa in sicurezza del muro perimetrale dell'ex caserma con l'abbattimento delle parti non originarie oltre alla rimozione del filo spinato dove è rimasto.