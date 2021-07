Savona, viaggio nella maturità 2021: le storie dei neodiplomati del "Mazzini-Da Vinci"

Nell'anno in cui non è più possibile esporre i quadri con gli esiti dell’esame, proviamo lo stesso a raccontarvi le storie della Maturità 2021. A partire da domani e nelle prossime settimane, i protagonisti saranno (ancora una volta) gli alunni dell’Istituto 'Mazzini–Da Vinci' di Savona.

"Ci hanno raccontato come hanno vissuto la loro prova di passaggio dall'adolescenza all'età adulta al culmine dei due anni più difficili, non solo per la scuola, ma anche e soprattutto per le relazioni mancate a causa dell’emergenza sanitaria. Ci hanno raccontato anche le loro aspirazioni, i progetti di breve periodo, i sogni a scadenza più avanzata o semplicemente ci hanno mostrato la loro determinazione con i fatti. Col loro fare costante e forte lanciano un incoraggiamento a cercare sempre un modo per andare oltre le difficoltà del momento. Nel prendere nota dei loro percorsi a tutti diciamo: 'Non tiratevi indietro, lasciateci raccontare la vostra storia'" spiegano dall'Istituto savonese.

"Proviamo allora a mettere in evidenza le "eccellenze" dei vari indirizzi, senza dimenticare che ad ognuno dei nostri studenti abbiamo dedicato innanzitutto cura educativa, consapevoli che le strade degli adolescenti si percorrono insieme nell'accoglienza, nel reciproco aiuto e nel rispetto di sé e degli altri".

"Dunque, per l’indirizzo "Promozione Commerciale e Pubblicitaria" si sono segnalati Lisa Caligiani, Gabriele Baccino, Ilaria Giubbolini (che si sono contraddistinti per il loro elaborato sull’analfabetismo funzionale), Valeria Colamassaro, Roberta Cossu, Mohamed Amine Lahsinia, tutti diplomati con 100/100, Jennifer Panelli con 95/100 ha presentato l’elaborato sulla libertà condizionata, Julia Madlene Viguilla e Dalila Ruberti con 96/100 hanno discusso l’elaborato sull’evoluzione dell’Italia oltre i confini. Alcuni di loro risultano già ammessi alle facoltà più prestigiose, come il Politecnico di Milano e la Nuova Accademia di Belle Arti. Dall’anno scolastico 2021-2022 l’indirizzo "Promozione commerciale e pubblicitaria" si evolve in "Design della comunicazione visiva e pubblicitaria" ed offre la formazione del futuro nel campo del graphic design, della fotografia e della comunicazione visiva".

"Per l'indirizzo "Manutenzione e assistenza tecnica" si sono segnalati gli studenti Simone Barzon, diplomato con punteggio di 99/100, Ka striotBujari con 97/100, Eros Dante Recruccolo con 95/100, Andrea Diana con 92/100 e Marius Nicolae Ionita con 90/100, già tutti inseriti nei contesti lavorativi del territorio secondo il profilo di uscita. Infatti ormai da anni l'indirizzo "Manutenzione e assistenza tecnica" è contraddistinto dal vantaggio di un inserimento lavorativo veloce e proficuo dei diplomati al termine del quinquennio in cui confluiscono i corsi triennali di "Operatore Elettrico" ed "Operatore Meccanico", che si sviluppano in forte simbiosi proprio per conferire completezza ai futuri professionisti nelle competenze elettromeccaniche. Dall'Anno Scolastico 2021-2022, poi, tante saranno le novità in questo ambito, prima fra tutte una formazione specifica nel campo della mobilità sostenibile per rispondere alle richieste del territorio che sempre di più in futuro potrà avvalersi di diplomati di alto profilo ( per esempio addetti alla manutenzione delle colonnine di ricarica delle auto elettriche). Inoltre le numerose ore di pratica in laboratorio e l'adozione di nuovi software di simulazione rendono il corso assolutamente all'avanguardia e in linea con le aspettative dell'Impresa 4.0".

"Per l'indirizzo "Odontotecnico" l’alunna Francesca Biato, che si è diplomata con 94/100, ha dimostrato quanto il duro lavoro permetta di arrivare con una sempre maggiore professionalità a trovare soluzioni estetiche e soprattutto funzionali per i pazienti. Il suo futuro è alla facoltà di ingegneria biomedica a Genova, che le permetterà poi di reinserirsi nel settore e un giorno creare nuovi macchinari che consentano di adottare tecniche più innovative".

"Per l’indirizzo "Ottico" si menzionano gli studenti Isabel Episcopo con un sensazionale 100/100 e lode e Jacopo Bonfiglio con 96/100, i quali con i loro elaborati ci hanno dimostrato quanto il lavoro svolto abbia accresciuto professionalità e capacità intuitiva di soluzione ai problemi visivi anche complessi. La loro volontà sarebbe quella di proseguire e iscriversi alle facoltà universitarie corrispondenti ai loro sogni e alle loro aspettative (ortottica, infermieristica, fisioterapia, etc), oppure cercare di inserirsi immediatamente nel mondo del lavoro, già disponibile".

"Per l’indirizzo "Servizi commerciali curvatura turistica" la studentessa Giulia Anerdi si è diplomata con un brillante 100/100: si tratta di una ragazza cresciuta costantemente negli anni, con impegno, grande umiltà e determinazione, la quale per il suo futuro pensa all'università. Anche Giorgia Zunino con il suo 98/100 dimostra di aver frequentato con successo il corso. Si è distinta particolarmente per la sua vena imprenditoriale, infatti grazie al supporto della scuola ha formulato due innovative idee di impresa, una delle quali è stata premiata dalla Camera di Commercio nell'ambito del progetto Savon@ppeal. Dal prossimo anno scolastico 2021-22 presso il nostro Istituto sarà attivo il corso “Servizi commerciali per il turismo accessibile e sostenibile” che si basa su tre “principi trasversali” del “Piano strategico del turismo” (PST) per il rilancio dell’Italia come destinazione turistica: sostenibilità, innovazione e accessibilità".

"Il “Mazzini - Da Vinci” lascia dunque una chiara impronta nel passato ma al contempo si proietta in vetta al futuro con studenti determinati ad essere riconosciuti e stimati dai settori professionali del territorio o dai successivi percorsi di studio post-diploma" proseguono dall'Istituto savonese.

"Tutti gli indirizzi rispondo alla necessità di conciliare gli obiettivi sociali, culturali, professionali e ambientali della formazione con le realtà produttive del territorio e con le priorità indicate nella programmazione regionale. Dopo questo viaggio nelle loro storie, che sono da subito diventate anche le nostre storie, sentiamo il dovere di dire "Grazie ragazzi, perché con i vostri risultati e la tenacia che mostrate ogni giorno, ci stimolate a metterci ancora di più in gioco, per predisporre al meglio l'anno scolastico 2021/2022 con nuovi percorsi specializzanti, capaci di fornire gli strumenti adeguati ad una lettura consapevole del reale, una formazione d'alto profilo, saperi sempre più specialistici e percorsi sempre più efficaci a stimolare gli orizzonti e le aspettative dei nostri futuri studenti" conclude la nota.