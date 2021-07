Elezioni 2021, 'Nuova Grande Loano' corre con Giacomo Piccinini: al suo fianco anche Luana Isella

A poche ore dall'annuncio della nascita della Lista Civica 'Nuova Grande Loano', che prenderà parte alle prossime elezioni loanesi, è l'attuale consigliere comunale Luana Isella a svelare ulteriori dettagli. In primis il nome del candidato alla poltrona di primo cittadino ovvero Giacomo Piccinini.

"Credo sia giunto il momento, alla luce delle tante voci e delle tante supposizioni sentite e lette sui giornali, di chiarire quale sarà il mio ruolo alle prossime elezioni comunali di Loano - spiega Isella, a lungo considerata come possibile candidata sindaco - Il mio percorso politico, in Comune come in Provincia, è stato da subito contraddistinto più dal 'fare' e ad amministrare per risolvere le problematiche che si sono presentate negli anni. Proprio per questa mia propensione, e per scelte non condivise, ad inizio anno ho preso le distanze dall'attuale giunta comunale, insieme ad altri 3 consiglieri di maggioranza, Noemi Casto, Francesco Paganelli e Jacopo Tassara, aderendo al Gruppo Misto, al quale poco dopo si è anche unito l’Assessore Enrica Rocca".

"Condivido, invece, con grande entusiasmo il Progetto della Lista Civica Nuova Grande Loano - prosegue la geologa nonché consigliere provinciale - Mi sono subito ritrovata con i principi base, idee e sogni, dal primo giorno in cui è stato imbastito. Sarò quindi presente a contribuire a fare crescere questo progetto, e sarò in prima linea affinché venga compreso e abbracciato da tutti i loanesi che vorranno vedere queste elezioni come motivo di cambiare passo dal punto di vista amministrativo".

Spazio poi per la presentazione del candidato sindaco: "Alla guida di questo progetto così innovativo ci sarà Giacomo Piccinini, una persona che incarna e sposa totalmente i principi base della Nuova Grande Loano, con la capacità e la giusta dose di esperienza per poter coordinare un gruppo di giovani, donne e uomini di differenti idee e percorsi politici, cittadini di ogni età che numerosi si stanno già presentando per dare il loro contributo. Annuncio, quindi la mia candidatura al suo fianco per dare un contributo fattivo, come da sempre ho inteso il mio impegno politico-amministrativo".

"'Senza crisi non ci sono sfide' diceva Einstein, e oggi è il momento di uscire definitivamente da questa crisi, che ci ha profondamente demotivato, e vincere la sfida di vedere Loano tornare a essere la perla che era del nostro amato Ponente Ligure" ha infine concluso Luana Isella.