Loano, Isella verso l'addio a "Cambiamo" dopo l'appoggio ufficiale di Toti-Vaccarezza al leghista Lettieri

E pensare che proprio Luana Isella sembrava essere, anzi si può tranquillamente dire era, il nome di punta proposto da "Cambiamo" proprio in ottica elezioni loanesi. Dopo la rottura in Consiglio comunale, con la creazione del Gruppo Misto, i rapporti tra l'esponente considerata vicina al capogruppo regionale degli arancioni Angelo Vaccarezza e il Carroccio si erano però logorati a tal punto che l'ipotesi di una divisione della classica coalizione di centrodestra non sembrava un'ipotesi poi così remota. A spazzare via questa possibilità ci ha pensato nei giorni scorsi Mauro Demichelis, coordinatore provinciale del partito di Giovanni Toti: