"Nella giornata di ieri il nostro gruppo ha voluto accettare l’invito di Marco Russo per un confronto sul futuro della vecchia piscina del prolungamento. Si è trattato di un incontro molto positivo, caratterizzato da una grande vicinanza di vedute. Ha inoltre posto in evidenza l’assoluta necessità di lavorare tutti insieme, per una città realmente attenta al futuro delle giovani generazioni".