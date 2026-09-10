Savona, torna la Festa della Lega: dirigenti e amministratori a confronto sul futuro del territorio

Torna il tradizionale appuntamento con la Festa della Lega provinciale di Savona. L’iniziativa è in programma per venerdì 11 settembre, a partire dalle ore 18:30, nella cornice dei Bagni Nilo (Passeggiata Walter Tobagi, 7).

L’evento, aperto a tutti i cittadini, rappresenterà un momento di confronto diretto con dirigenti, parlamentari e amministratori locali sul futuro del territorio savonese, focalizzando l’attenzione sulle priorità locali e sui traguardi raggiunti dall'azione di governo a livello regionale e nazionale.

Il programma della serata entrerà nel vivo a partire dalle ore 19:00 con due panel tematici dedicati ai principali temi dell'agenda politica e amministrativa.

All’incontro prenderanno parte, l'on.Edoardo Rixi, Viceministro alle Infrastrutture e ai Trasporti e Segretario Regionale della Lega Liguria, l'on.Francesco Bruzzone, l'Assessore Regionale all' area di crisi complessa Paolo Ripamonti, l'Assessore Regionale allo Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato Alessio Piana,il capogruppo e Consigliere regionale della Lega Sara Foscolo, il vicepresidente della Provincia di Savona Demis Aghittino, insieme ai Sindaci e gli amministratori locali del territorio savonese.

Inoltre, nel corso dell'iniziativa, sarà attivo un punto informativo presso cui si potrà effettuare la prenotazione per partecipare con un pullman in partenza da Savona al raduno nazionale di Pontida, previsto per domenica 20 settembre.