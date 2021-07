Commercio abusivo e contraffazione: maxi operazione della polizia locale di Albenga

Controlli a 360° sul territorio da parte della polizia locale di Albenga. Dal commercio abusivo alla contraffazione, passando per i reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti.

Il piano di sicurezza Urbana Vannucci/Montan continua a portare importanti risultati grazie all'alta specializzazione e professionalità degli agenti in servizio al Comando di Albenga.

Nel dettaglio le operazioni portate a termine dalla polizia locale:

COMMERCIO ABUSIVO E CONTRAFFAZIONE

Maxi sequestro di scarpe, maglie e pantaloni delle più importanti griffe, naturalmente tutte contraffatte, vendute abusivamente sul territorio comunale. Dopo un’attenta attività di monitoraggio, indagine e controllo, nella giornata di ieri, il nucleo di agenti specializzati della polizia locale di Albenga ha sequestrato un ingente quantitativo di merce abbandonata da un venditore abusiva datosi poi alla fuga.

Nelle ultime settimane i controlli sono stati rivolti, non solo nei confronti dei venditori abusivi, ma anche e soprattutto sulla rete, strutturata e organizzata, sviluppata dagli stessi sul territorio comunale. Gli agenti hanno monitorato in particolare i movimenti di molti venditori abusivi notando come gli stessi raggiungessero Albenga con i mezzi pubblici, in particolare il treno, spesso, senza avere con sé la merce che, evidentemente, trovano già sul territorio.

Attraverso l’osservazione dei “pendolari del commercio abusivo” gli agenti hanno dedotto la presenza sul territorio comunale di veri e propri “depositi” spesso ricavati tra gli scogli, nei capanni abbandonati nelle campagne vicine alla zona mare e in ruderi.

Da qui sono partite le diverse operazioni che hanno portato, negli ultimi giorni, alla denuncia di un cittadino senegalese già noto alle forze dell’ordine per aver commesso la stessa tipologia di reati e al sequestro della merce contraffatta abbandonata durante la fuga da un altro venditore abusivo. I controlli continueranno nelle prossime settimane e per tutto il periodo estivo.

CONTRASTO DEI REATI IN MATERIA DI STUPEFACENTI

L’azione dell’Unità Operativa Sicurezza Urbana, negli ultimi 10 giorni, ha fatto registrare un'intensificazione del contrasto all’attività di spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare sono stati eseguiti diversi sequestri di cocaina a carico di soggetti extracomunitari segnalati conseguentemente all'Autorità Giudiziaria.

Gli interventi di monitoraggio e contrasto allo spaccio si concentrano, non solo nelle aree centrali della città, ma spesso anche nelle frazioni cittadine e mirano, non solo ad una attività repressiva del fenomeno, ma anche preventiva.

Importantissimo, per il contrasto ai reati in questa materia, il controllo costante sul territorio e la sensibilizzazione dei giovani che troppo spesso rischiano di entrare nella spirale della droga.

ATTIVITA’ DI RICEZIONE DENUNCE

La polizia locale si pone a servizio dei cittadini che, spesso, decidono di rivolgersi proprio al Comando di Albenga per sporgere denuncia contro illeciti subiti, certi di trovare interlocutori a loro vicini e professionali con i quali rapportarsi.

Tale attività, che spesso potrebbe essere sottovalutata e meno visibile all’occhio del cittadino, consente agli agenti di venire a conoscenza di attività illecite in danno ai privati e alle attività commerciali. Uno degli ultimi episodi si è verificato nei confronti di una ragazzina di 15 anni vittima di un reato predatorio.

Sabato 24 luglio, mentre si trovava con alcuni amici nei giardini di via Romagnoli, la ragazza ha appoggiato il suo smartphone su una panchina allontanandosi di pochi passi dalla stessa. La giovane ha visto avvicinarsi un ragazzo che ha rapidamente sottratto il telefono per poi darsi alla fuga. Dopo alcuni minuti di smarrimento la 15enne ha notato una pattuglia della Polizia Locale in servizio e, avvicinandosi agli agenti ha chiesto il loro aiuto. La giovane è stata condotta al comando insieme alla madre per sporgere denuncia circa il fatto accaduto. Le indagini per risalire al responsabile del furto sono ancora in corso.

Rintracciati, invece, due cittadini stranieri che la scorsa settimana avevano sottratto alcuni vestiti da un’auto in sosta nei pressi di Piazza Bolla.

I proprietari del veicolo e degli abiti hanno contattato la Polizia Locale descrivendo nei dettagli le due persone che sono state poi trovate in possesso degli abiti rubati. I due sono stati denunciati.

CONTROLLO E MONITORAGGIO DEL TERRITORIO

Continuano e si intensificano, in particolare nel periodi estivi, i controlli sul territorio da parte degli agenti dell’ Unita Operativa della polizia locale di Albenga. Il monitoraggio viene effettuato, oltre che nelle principali vie cittadine sia del centro che delle frazioni, nelle aree pubbliche e giardini dove si verificano bivacchi. La polizia locale, durante i servizi di pattugliamento, intervengono sugli stessi al fine di restituire alla popolazione la civile fruizione degli spazi e tutelare il decoro urbano.

FOTO-SEGNALAMENTO SPIS

In aumento anche il numero delle persone fotosegnalate attraverso apposita apparecchiatura Spis, dal Comando ingauno. Tale attività fa registrare un incremento dei controlli di soggetti privi di documenti di identità ed irregolari con la posizione di soggiorno sul territorio nazionale.

Afferma l’assessore alla sicurezza e al commercio Mauro Vannucci: “Sono molto soddisfatto dell’attività posta in essere dal comando della polizia locale di Albenga che si occupa 365 giorni l’anno e a 360° del territorio cittadino. In particolare, ed anche nella mia qualità di assessore al commercio, voglio complimentarmi con gli agenti per le azioni effettuate a contrasto del commercio abusivo che danneggia, inevitabilmente, il nostro tessuto commerciale. Le attività di repressione di questo fenomeno sono volte a tutelare i nostri commercianti ed anche i consumatori che, acquistando tale merce, oltre a rischiare sanzioni, mettono a repentaglio la loro salute. In alcuni casi, infatti, essendo merce priva di certificazioni e controlli, la stessa viene realizzata con materiale (coloranti e colle) che potrebbe essere nocivo”.

Il sindaco Riccardo Tomatis aggiunge: “Nel complimentarmi con la polizia locale per le attività che continuano a svolgere su tutto il territorio, mi voglio soffermare sull’importante operazione di contrasto al commercio abusivo posta in essere nelle ultime settimane. La contraffazione, infatti, è solo la punta di un iceberg che nasconde realtà drammatiche. È importante far capire ai cittadini che, oltre a danneggiare le realtà commerciali legali, chi compra tali oggetti alimenta, magari inconsapevolmente, il mondo della criminalità organizzata e favorisce lo sfruttamento del lavoro nero, a volte anche di quello minorile. Dietro il singolo venditore spesso si nasconde una vera e propria organizzazione strutturata sul territorio. Per questo, operazioni come quella posta in essere dalla polizia locale di Albenga, sono particolarmente importanti e devono essere portate avanti con costanza".