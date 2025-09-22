 / Attualità

"Basta Genocidio. Free Palestina": il corteo a Savona contro l'invasione a Gaza (FOTO E VIDEO)

Un fiume di savonesi a sostegno della popolazione palestinese hanno invaso la città

Un vero e proprio fiume di persone hanno invaso le strade di Savona da Piazza del Brandale per esprimere la propria contrarietà alla guerra nella striscia di Gaza.

Al grido di "basta genocidio, free Palestina" tanti savonesi, di diverse generazioni, sono scesi in piazza in occasione proprio della giornata di sciopero nazionale a sostegno del popolo palestinese e alla Global Sumud Flotilla organizzato da diversi sindacati di base.

Lo scorso 19 settembre un corteo, come oggi, si era snodato in via Paleocapa, con la manifestazione che era stata organizzata dalla Cgil con il Tavolo per la pace.

