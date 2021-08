Elezioni Loano, la sezione ligure del Partito Liberale Europeo sosterrà la candidatura di Luca Lettieri

Oggi, il coordinatore regionale del PLE –Liguria Mirko Odepemko ha incontrato in piazza Rocca a Loano Luca Lettieri, assessore comunale uscente indicato dalla Lega quale candidato sindaco della coalizione di centrodestra, e Giovanni Battista Cepollina, coordinatore del circolo loanese di Forza Italia. Presso il punto di raccolta firme per il referendum sulla giustizia, i tre hanno siglato con una stretta di mano l’accordo che porterà PLE Liguria a sostenere la lista di centrodestra.

Un accordo che prevede la presenza del simbolo del PLE Liguria nei manifesti elettorali e la disponibilità, offerta dal responsabile comunicazione del PLE regionale Giuseppe Vignera, presente all’incontro, ad alcune dirette web sui temi caldi della campagna amministrativa a Loano.

“Sono felice - ha detto Odepemko - di poter dare tutto il supporto possibile in questa campagna elettorale che vede il simbolo del PLE Liguria a fianco dei simboli degli altri partiti del centrodestra, in una città importante del ponente ligure come Loano. Sicuro che questo sia l’inizio di una serie di accordi di sostegno e collaborazione attiva con il centrodestra in altre città liguri, impegnate nella tornata amministrativa di ottobre”.

“Sono lieto che la lista del centrodestra unito possa ricevere il supporto di una forza nuova e fresca come quella rappresentata da PLE. Mi aspetto che la coalizione faccia un ottimo risultato anche grazie al supporto che gli amici del PLE sapranno sicuramente esprimere nelle prossime settimane” ha aggiunto Luca Lettieri.

Nelle prossime settimane il PLE Liguria parteciperà ai banchetti di raccolta firme a Loano con i propri rappresentanti, segno di un impegno concreto.