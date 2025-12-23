Albenga, l’amministrazione Tomatis sul bilancio di previsione: "Nessun taglio ai servizi, ma adeguamenti per l’equilibrio dei conti"

Il Comune di Albenga ha scelto di non tagliare i servizi ai cittadini, nonostante i continui e significativi tagli ai trasferimenti statali e il mancato adeguamento delle risorse alle reali dinamiche inflattive. Una scelta di responsabilità che ha reso però necessario predisporre l’adeguamento dell’addizionale comunale IRPEF e di alcune tariffe, al fine di garantire la copertura del bilancio in una fase di forte aumento dei costi.

Spiega la vicesindaco Silvia Pelosi, il sindaco Riccardo Tomatis e la maggioranza consiliare in merito al bilancio di previsione 2026–2028: "Negli ultimi anni lo Stato ha progressivamente ridotto il sostegno diretto agli enti locali, chiedendo al contempo ai Comuni un contributo sempre maggiore al Fondo di Solidarietà Nazionale, senza un corrispondente aggiornamento dei trasferimenti".

"In questo contesto, l’amministrazione comunale ha individuato nell’addizionale IRPEF lo strumento meno impattante per i cittadini: l’adeguamento deciso rimane inferiore all’eventuale aggiornamento ISTAT mai applicato negli anni precedenti e comporta un incremento contenuto, stimato in poche decine di euro annui per contribuente".

"Analogamente, l’adeguamento delle tariffe – ferme in molti casi da circa vent’anni – si è reso inevitabile per far fronte all’aumento generalizzato dei costi di gestione. Per quanto riguarda i servizi a domanda individuale, l’intervento è stato strutturato in modo da colpire prevalentemente le fasce di reddito più alte, lasciando invariate le tariffe per le fasce più deboli - concludono - Si tratta, dunque, di un’operazione necessaria e responsabile, finalizzata esclusivamente a garantire l’equilibrio del bilancio comunale e la continuità dei servizi, in un quadro economico e normativo che continua a trasferire sugli enti locali oneri crescenti senza adeguate risorse compensative".