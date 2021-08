Covid19, l'incidenza del virus in Regione a 59 casi ogni 100 mila abitanti

“Quasi il 50% dei liguri è immunizzato con entrambe le dosi di vaccino. Grazie a questo il lieve aumento dei positivi al Covid-19 registrato anche oggi non sta determinando alcun impatto significativo sulle ospedalizzazioni”. Così il presidente della Regione Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti in merito all’andamento della pandemia sul territorio.

Sono infatti sostanzialmente stabili gli ospedalizzati, 44 in tutta la Liguria (uno in più rispetto a ieri) ma con 3 ricoverati in più terapia intensiva. “Per evitare le conseguenze, anche gravissime, del contagio da Covid-19 – sottolinea Toti – l’unica arma efficace è la vaccinazione. Per questo stiamo accelerando il più possibile con la campagna vaccinale come dimostrano i dati. L’appello è rivolto soprattutto ai 50enni che non si sono ancora vaccinati e che, come ha evidenziato anche oggi il professor Bassetti, sono coloro che oggi rischiano maggiormente di dover finire in ospedale, anche in terapia intensiva”.