Finale, rissa in piazza Vittorio Emanuele: coinvolti alcuni giovani, in due finiscono in ospedale

Momenti di tensione nella notte tra piazza Vittorio Emanuele II, via Garibaldi e piazza San Giovanni, nel cuore di Finalmarina, dove una rissa è scoppiata intorno all'1:30 per motivi non ben chiariti. L’episodio ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi e delle forze dell’ordine.

La centrale operativa del 112 ha attivato prontamente la macchina del pronto intervento: sul posto sono giunte le pubbliche assistenze della Croce Bianca di Borgio e Finale Ligure, l’automedica e una pattuglia dei carabinieri.

Due le persone, un ragazzo e una ragazza, rimaste ferite nella colluttazione e trasportate in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, pare in condizioni non gravi.

Secondo le prime ricostruzioni, nella colluttazione sarebbero stati coinvolti giovani di diversa nazionalità che avrebbero utilizzato le sedie di un dehor e dei cocci di bottiglie di vetro. Il tutto si sarebbe poi concluso alle prime ore dell'alba con gli ultimi fermi da parte delle forze dell'ordine nei pressi della stazione.