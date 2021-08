Maggiordomo di Quartiere: selezioni aperte per i comuni di Savona, Finale Ligure, Loano e Cairo Montenotte

Sono aperte le selezioni per il Maggiordomo di Quartiere per i comuni di Savona, Finale Ligure, Loano e Cairo Montenotte.

Per informazioni rivolgersi ai responsabili degli sportelli.

Savona: Simone Era (3808967257)

Finale Ligure: Alice Bonazza e Francesca Panuccio (3808935616)

Loano: Andrea Core (0199480283)

Cairo Montenotte: Hind Hallami (3808975296)

Requisiti richiesti per accedere alle selezioni: età superiore ai 18 anni, status disoccupato, residente in Liguria, conoscenza lingua italiana, obbligo informativo assolto, Isee inferiore a 20mila euro.

Il Maggiordomo di Quartiere è un progetto gratuito pensato a sostegno delle famiglie del territorio, realizzato attraverso la creazione di sportelli atti a potenziare i servizi di prossimità. I collaboratori si occuperanno di servizi di assistenza leggera come: fare la spesa, andare in posta, accompagnare bambini a scuola e anziani per passeggiate, cura degli animali domestici, disbrigo pratiche amministrative.