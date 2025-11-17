 / Cronaca

Cronaca | 17 novembre 2025, 13:54

Urla in un'abitazione, intervengono carabinieri e polizia: uomo arrestato per oltraggio e resistenza

L'uomo si è opposto all'arresto tanto da far intervenire 8 agenti

Urla in un'abitazione, intervengono carabinieri e polizia: uomo arrestato per oltraggio e resistenza

Oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale. Queste le accuse per le quali questa notte intorno alle 2.00 è stato arrestato un uomo dai carabinieri.

Alle forze dell'ordine sarebbe infatti giunta una chiamata di una persona che segnalava di aver sentito una donna urlare all'interno di in un'abitazione di Vado Ligure in via Ferraris.

Giunti in casa i carabinieri della stazione di Quiliano hanno dovuto richiedere il supporto del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Savona perché l'uomo, di nazionalità albanese con diversi precedenti specifici, aveva iniziato a dare in escandescenza e ha opposto resistenza ai militari.

In seguito è stato necessario l'intervento anche di due volanti della Questura.

L'uomo è stato così tratto in arresto. Questa mattina si è tenuto il processo per direttissima in Tribunale a Savona.

Luciano Parodi

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium