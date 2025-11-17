Urla in un'abitazione, intervengono carabinieri e polizia: uomo arrestato per oltraggio e resistenza

Oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale. Queste le accuse per le quali questa notte intorno alle 2.00 è stato arrestato un uomo dai carabinieri.

Alle forze dell'ordine sarebbe infatti giunta una chiamata di una persona che segnalava di aver sentito una donna urlare all'interno di in un'abitazione di Vado Ligure in via Ferraris.

Giunti in casa i carabinieri della stazione di Quiliano hanno dovuto richiedere il supporto del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Savona perché l'uomo, di nazionalità albanese con diversi precedenti specifici, aveva iniziato a dare in escandescenza e ha opposto resistenza ai militari.

In seguito è stato necessario l'intervento anche di due volanti della Questura.

L'uomo è stato così tratto in arresto. Questa mattina si è tenuto il processo per direttissima in Tribunale a Savona.