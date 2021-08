MercoledìVeg di Ortofruit: oggi prepariamo la nettarina ripiena di Hummus

IL PRODOTTO DELLA SETTIMANA

la nettarina

frutto estivo dalla buccia liscia e lucente, ricco di potassio, fosforo, vitamina C e povero di calorie, è lo spezzafame perfetto perché, oltre a fare molto bene, è molto buono e gustoso. La buccia e la sua polpa si caratterizzano per la presenza di numerosi antiossidanti, mentre il fruttosio e gli zuccheri riccamente presenti aiutano a recuperare energia in modo molto più veloce. Grazie alla grande sua grande quantità di acqua, rappresenta un rinfrescante naturale contro il caldo e un ottimo alimento per prevenire l’astenia, l’ipertensione e la ritenzione idrica. Ottimo, inoltre, il contributo a favore della salute della pelle grazie alla ricchezza di vitamina A.

LA RICETTA DELLA SETTIMANA

NETTARINA RIPIENA DI HUMMUS

Tempi

20 minuti



Ideale per…

un pranzo leggero



Ingredienti (4 persone)

2 nettarine (a polpa gialla)

250 g di ceci (già cotti)

1 cucchiaio di olio evo

½ cucchiaino di curcuma

½ cucchiaino di cumino

Prezzemolo fresco q.b.

Capperi q.b.

Pepe q.b.

Procedimento

1.Preparate l’hummus tritando i ceci con il prezzemolo, l’olio evo, la curcuma, il cumino, i capperi e un pizzico di pepe

2. Frullate perbene il composto fino ad ottenere una crema liscia ed omogenea

3. Lavate bene le nettarine, tagliatele a metà e denocciolatele

4. Riempite le 4 mezze nettarine con 1 cucchiaio di hummus cad.

5. Decorate ogni nettarina farcita con un cappero intero





IL COMMENTO NUTRIZIONALE

a cura della Dott.ssa Elisa Strona (SIAN-Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione ASL TO5)

La nettarina gialla, come prevedibile dal suo colore solare, è ricchissima di betacarotene, il precursore della vitamina A, che protegge la pelle dai danni dei raggi ultravioletti provenienti dal sole. Trattandosi di una vitamina è liposolubile, per assimilarla al meglio la ricetta prevede un cucchiaio di olio extravergine di oliva, ricco di acidi grassi monoinsaturi che fanno bene al cuore. Non solo A: la nettarina contiene anche ottime quantità di vitamina C, che sfrutteremo al meglio evitando la cottura, così da assorbire il ferro contenuto in abbondanza nei ceci, che ci regalano altresì quantità generose di proteine vegetali e fibre. Le spezie e le erbe aromatiche danno un tocco extra di sapore, così da evitarci l’utilizzo del sale a favore delle arterie.

Se avanza?

Taglia la nettarina a fettine sottili e stendetele su una fetta di pane tostato, spalmandoci sopra l’hummus, per ottenere un tramezzino veg!