Tempo di stelle cadenti: ecco gli appuntamenti dell’associazione Astrofili Savonesi

È tempo di stelle cadenti, già cominciano. Come tutti gli anni la Terra attraversa l’orbita della cometa 109P Swift – Tuttle e nell’atmosfera terrestre entrano le polveri della sua coda, generando il fenomeno delle stelle cadenti.

Le stelle cadenti, o meteore, sono le scie di ionizzazione di piccoli granelli di polveri e roccia che costituivano la coda della cometa ed entrano nell’atmosfera a grande velocità, circa 60 km/s, raggiungendo così altissime temperature a causa dell’attrito atmosferico e rendendosi visibili ionizzando l’aria.

“Ne abbiamo già viste diverse la sera del 28 luglio, durante la scuola di astronomia della UAI (Unione Astrofili Italiani) a Pieve del Grappa in Veneto - spiega il presidente dell'Associazione Astrofili Orione Ugo Ghione - Per ammirare lo spettacolo è sufficiente recarsi in un posto buio e osservare il cielo ad occhio nudo”.

“Il massimo sarà la sera fra il 12 ed il 13 agosto, ma essendoci la Luna nuova domenica 8 agosto, le serate migliori per l’osservazione saranno prima di tali date. Inoltre il momento migliore per osservare è la mattina, prima della fine della notte astronomica, mentre se si osserva la sera è meglio concentrare lo sguardo in direzione Nord – Nord Est in ogni caso fra le 22:30 e le 4:30”.

“Come Associazione Astrofili Savonesi, in questi giorni faremo varie serate osservative – aggiunge - Cominceremo dal rifugio di Pian delle Bosse sul monte Carmo nei giorni 10, 11 e 12, poi dal Rifugio di Pratorotondo sul Beigua il giorno 13, e quindi dal parco dell’Asinolla alle spalle di Pietra Ligure il giorno 14”, conclude Ghione.