Travolto da una moto lo scorso giugno a Pietra Ligure: non ce l'ha fatta Angelo Catalfo

Non ce l'ha fatta Angelo Catalfo, il 75enne travolto da una moto lo scorso 18 giugno in via Rossello a Pietra Ligure. Sin da subito le sue condizioni erano apparse gravi ed immediato era stato l'intervento sul posto dei militi dell'emergenza sanitaria, che lo avevano trasportato al Santa Corona dove per quasi due mesi è stato ricoverato nel reparto di rianimazione.