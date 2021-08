Alberghi. Clienti esentati dal green pass, Scrivano (UPA): "Grande soddisfazione da parte della nostra categoria"

“Alle 15 di giovedì pomeriggio, dopo giornate frenetiche trascorse al telefono tra i timori e le preoccupazioni degli albergatori e dei clienti, sulla questione Green Pass torna il sereno. Dal Governo - afferma Carlo Scrivano, direttore dell'Unione Provinciale Albergatori di Savona - è arrivata la notizia che tutti speravamo: i clienti che vogliono accedere ai ristoranti e ai bar al chiuso delle strutture alberghiere non dovranno presentare il pass sanitario. Dunque, con grande soddisfazione da parte della nostra categoria, si è deciso di mantenere invariata la norma attuale”.

“Una trattativa - prosegue Scrivano - che era iniziata due settimane fa quando avevo incontrato e sottoposto al ministro Massimo Garavaglia tutte le preoccupazioni del mondo alberghiero in un periodo come questo dove è necessario sostenere la ripartenza delle attività ricettive. Istanze poi portate avanti con il viceministro Andrea Costa”.

“Ringraziamo il ministro, il sottosegretario Costa e ovviamente la Presidenza del Consiglio dei Ministri per aver accolto le nostre richieste per proseguire una stagione promettente per il nostro settore”, conclude il direttore di UPA Savona.