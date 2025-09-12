Da sindaco a scrittore di romanzi: Giancarlo Canepa presenta “26 ore di buio”

Venerdì 26 settembre, alle ore 21.00, presso il Salone delle Feste di Via Viglieri, 3 a Borghetto Santo Spirito, si terrà la presentazione ufficiale del romanzo"26 ore di buio" (Edizioni del Delfino Moro) firmato da un autore illustre: Giancarlo Canepa, sindaco di Borghetto Santo Spirito.

Un’opera intensa, capace di fondere introspezione e avventura, memoria e riscatto e che promette di coinvolgere profondamente i lettori. Il romanzo si apre con un incidente che induce il protagonista a ripercorrere il percorso di un’intera vita:

“Una mattina d’autunno del 2008, sulle strade bagnate di Sagres, la vecchia Renault di Marcelo finisce fuori strada. Intrappolato tra le lamiere, al buio, tra momenti di lucidità e incoscienza, la sua vita riaffiora come un mosaico di luci e ombre dove presente e passato si intrecciano indissolubilmente. Mentre i soccorsi tardano ad arrivare, i ricordi lo travolgono: gli amori spezzati, le amicizie tradite, le fughe, le scelte sbagliate e i rimorsi. Da Lisbona a Borghetto Santo Spirito, da Londra alla Thailandia, da Malta alla Guyana, si snoda un romanzo che alterna ritmo serrato e profonda introspezione, in un viaggio che ripercorre, dal 1979 al 2022, la parabola di un uomo costretto a fare i conti con il proprio passato. 26 ore di buio è un romanzo intenso e drammatico, con protagonisti inaspettati e storie parallele, che intreccia memoria e storia, colpa e redenzione, accompagnando il lettore, tra colpi di scena e momenti di riflessione, dentro le ombre più profonde dell’animo umano, dove il confine tra cadere nell’abisso e rialzarsi è sottile come un lampo nella notte”.

Il volume è arricchito dalla prefazione di Gino Rapa, dalle illustrazioni di Silvestro Pampolini e dalla copertina realizzata da Cesare Vignola.

La serata di presentazione, nella quale non mancheranno momenti musicali grazie agli intermezzi curati da Alessandro Lamberti, Marco Ghini e Mario Rossello, sarà condotta da Graziella Frasca Gallo.