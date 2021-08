Cengio, incendio di sterpaglie vicino al centro abitato: intervento dei vigili del fuoco (FOTO)

Incendio di sterpaglie nel pomeriggio odierno nei pressi del centro abitato di Cengio. L'allarme è stato lanciato attorno alle ore 16 e la macchina del pronto intervento si è subito attivata.

Le fiamme sono divampate nella zona della Cava Bagnasco. Sul posto è intervenuta la squadra 71 dei vigili del fuoco del distaccamento di Cairo Montenotte supportata anche dal rincalzo 11R con l'autobotte proveniente dalla centrale di Savona.

Le fiamme sono state prontamente domate con l'immediata messa in sicurezza dell'area circostante per evitare che il rogo (la cui origine è ancora sconosciuta) potesse propagarsi. Sul posto anche i sanitari in via preventiva (non si segnalano persone ferite o intossicate) e i carabinieri forestali per i rilievi del caso.