Albenga, l'Amministrazione comunale ricorda Francesca Tobia: "Una donna dai profondi valori"

Così, in una nota stampa, l'Amministrazione comunale ingauna ha voluto stringersi intorno alla famiglia della donna mancata prematuramente all'età di 49 anni.

" Albenga oggi piange la prematura scomparsa di Francesca Tobia. In questo momento di dolore ci stringiamo intorno alla famiglia di Francesca rappresentando le nostre più sentite condoglianze ".

"Francesca era una persona solare e sorridente, una donna buona dai profondi valori non vi sono parole per esprimere il dolore per questa grave perdita" ricordano dal Comune.