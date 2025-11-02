Raccolta porta a porta a Savona : completato posizionamento della isole di prossimità nelle zone a bassa densità

A partire da lunedì 3 novembre 2025, anche la zona a bassa densità, ovvero quelle aree della città con bassa densità abitativa, sarà servita da un sistema di raccolta differenziata per tutte le principali frazioni di rifiuto: organico, carta e cartone, imballaggi di plastica e metallo, e secco residuo tramite le isole di prossimità.

In alcune aree, dove non è stato possibile installare le campane stradali per il vetro, sono stati collocati appositi contenitori dedicati alla raccolta del vetro all’interno delle isole di prossimità.

Per consentire un avvio graduale del nuovo sistema, le isole di prossimità saranno inizialmente senza serratura. Le chiusure verranno installate nelle prossime settimane e le chiavi saranno consegnate a domicilio dagli operatori SEA-S, insieme al nuovo calendario di raccolta per la zona a bassa densità.

Sul sito di Sea-S è disponibile l’elenco delle isole di prossimità, con la localizzazione dei punti di conferimento e l’indicazione dei numeri civici serviti da ciascuna postazione.

Il conferimento dei rifiuti dovrà avvenire esclusivamente nei giorni e negli orari previsti dal nuovo calendario di raccolta, allegato in fondo alla pagina. Il rispetto del calendario è fondamentale per garantire un servizio efficiente e per evitare accumuli o disagi.





