L'Asl2 assumerà sei nuove ostetriche a tempo indeterminato per la maternità e gli ambulatori del territorio

Sono sei le ostetriche che l’Asl2 assumerà a tempo indeterminato, attingendo alla graduatoria attualmente in vigore.

Le assunzioni rispondono alla necessità di potenziare i servizi sanitari legati alla maternità e all’assistenza perinatale sul territorio, ma nella delibera non si fa cenno alla riapertura del reparto di maternità del Santa Corona che il territorio del Ponente savonese richiede ormai da tempo. Il reparto del nosocomio pietrese è infatti chiuso dal novembre 2020 e le attività sono state trasferite presso il punto nascite dell’ospedale San Paolo.

L’assunzione avviene in coerenza con il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2025-2027. Le nuove ostetriche saranno selezionate mediante scorrimento della graduatoria del concorso pubblico dello scorso giugno. La graduatoria comprende 36 idonee e, finora, è stata utilizzata fino alla quarta posizione. Le sei assunzioni previste interesseranno le candidate collocate in ordine utile, con contratti a tempo pieno e indeterminato.

Le neoassunte saranno inizialmente assegnate alla Direzione Professioni Sanitarie, che ne definirà la destinazione presso le diverse strutture e sedi aziendali, in base alle esigenze di servizio. L’azienda potrà comunque disporre eventuali successive riallocazioni in funzione di nuovi bisogni organizzativi.

L’Asl2 assumerà inoltre due medici per il reparto di Anestesia e Rianimazione, per garantire il mantenimento dei livelli essenziali di assistenza, anche in vista dell’imminente collocamento a riposo di un medico specialista.





