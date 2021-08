Albenga, l'amministrazione precisa: "Eventi di Ferragosto sostituiti con intrattenimenti musicali in diversi punti della passeggiata"

"Si precisa che gli eventi in calendario previsti per le giornate a ridosso di ferragosto verranno sostituiti con alcuni intrattenimenti musicali posizionati in diversi punti della passeggiata, in modo che tutti insieme creino un evento diffuso, così da rendere le serate altrettanto attrattive nei confronti degli ospiti e dei residenti. Tutto questo a beneficio dei numerosi turisti e dei pubblici esercizi che vedranno il lungomare animarsi e diventare un punto di richiamo".

Lo comunica, attraverso una nota stampa, l'amministrazione comunale di Albenga.