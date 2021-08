Albissola Marina, volontari Assonautica in spiaggia a “caccia di mozziconi”

I volontari di Assonautica in azione ad Albissola Marina, sulla spiaggia libera centrale, giovedì 5 agosto per la terza tappa di “In spiaggia senza filtri” ( No mozziconi a terra) - campagna di sensibilizzazione contro l'abbandono dei mozziconi organizzata dal sodalizio savonese con il patrocinio del Comune.

Per spiegare che i mozziconi abbandonati in spiaggia, in passeggiata o in strada, prima o poi finiranno in mare, hanno allestito un banco sulla sabbia dove sono stati esposti i vari oggetti/simbolo della campagna: bottiglie/portacenere da appendere in spiaggia, portacenere ricavati dalle ciotoline in vetro delle confezioni monodose di un dolce, portacenere tascabili che si possono trovare in commercio ed altri ancora ricavati da scatolette in latta di caramelle. A sostegno dell’iniziativa anche circolari esplicative, locandine, disegni, messaggi scritti sulle pietre.

All'evento hanno partecipato l'assessore all'Ambiente del comune di Albissola Marina Davide Battaglia, una ventina di soci di Assonautica e altri volontari sensibili al problema del disastro ambientale causato dall'abbandono dei rifiuti, soprattutto nei confronti del mare e del suo ecosistema. Ad accogliere i partecipanti, inizialmente era presente il vicepresidente vicario di Assonautica Mauro Moncada.

In principio i volontari si sono distribuiti nelle varie spiagge libere albissolesi e, successivamente, hanno proseguito con i greti dei corsi d'acqua che le attraversano, con la passeggiata e le sue aiuole.

Qualcuno, con l'aiuto delle pinze, ha raccolto mozziconi anche sul bordo della carreggiata. Alla fine il “bottino” è stato consistente: 3500 mozziconi e molti rifiuti recuperati principalmente dal letto dei corsi d'acqua.

Tra i partecipanti anche la giovanissima Giulia, premiata da Assonautica per il suo impegno con una maglietta e una borraccia in alluminio.

Durante la raccolta molti bagnanti hanno chiesto informazioni, dimostrando interesse e approvazione.

“I fumatori hanno ricevuto in omaggio portacenere tascabili e, sulla spiaggia centrale, sono state installate bottiglie portacenere, installazione che proseguirà nei prossimi giorni nelle altre spiagge libere. L'uso del portacenere è un piccolo gesto ma, se compiuto da tutti i fumatori, può diventare l'inizio di un importante cambiamento di rotta verso la salvezza del nostro mare, che tutti auspichiamo” spiegano i rappresentanti di Assonautica.