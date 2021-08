Ato unico dei rifiuti, avanzano i processi per l'affidamento: tavolo d'incontro a Palazzo Nervi

I Comuni appartenenti al bacino di affidamento sono nel totale 65 per una popolazione residente di 204.067 abitanti. Quelli che, a vario titolo, già fanno riferimento al gestore unico sono 43 per un totale di 173.560 abitanti residenti che rappresentano l'85% della popolazione del bacino stesso.

A chiusura dell'incontro è stato messo in programma un nuovo tavolo di lavoro per la metà di settembre, spiegano dalla Provincia, contando sul fatto che per quella data molto probabilmente ci saranno ulteriori sviluppi sullo stato di avanzamento delle attività legate agli affidamenti della gestione dei rifiuti.

Il presidente Olivieri, a margine del tavolo d'incontro, ha evidenziato l'ottimo obiettivo raggiunto rilevando come la situazione si stia via via concretizzando secondo le aspettative e ribadisce l'importanza di tavoli di lavoro come quello di oggi che mantengono sempre aperta e fluida la discussione e la possibilità di un confronto diretto relativo a materie così importanti per il territorio della Provincia.