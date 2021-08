L’oroscopo di Corinne dal 6 al 13 agosto

ARIETE: quando vi impuntate su qualcosa non c’è verso di farvi cambiare idea in quanto volete andare fino in fondo a costo di rimetterci personalmente come accadrà a chi, preso da un chiodo fisso, non smetterà di insistere fino ad ottenere i risultati auspicati. Occhio però a non coinvolgere chi è estraneo ai vostri proponimenti. Avrete pure un diavolo per capello ma a tal riguardo basterà un fuori porta o una serata in compagnia a far ritornare l’allegria. Attenti ai temporali!

TORO: vi attende una settimana veramente bollente considerate le mille cosettine da sistemare prima di chiudere i battenti ed andare a pisolare ma appellandovi alla calma e alla pazienza riuscirete a fare tutto anche ad andare magari in quel posticino a cui avevate dovuto rinunciare nell’anno precedente. La notte del 10 agosto volgete lo sguardo al cielo ed esprimete un desiderio: qualche clemente stellina, fissa o cadente lo potrebbe esaudire. Inviti e sollazzi per i vacanzieri.

GEMELLI: fate della diffidenza un baluardo e non permettete vi si denigri dietro le spalle o che vi si raccontino delle palle… C’è infatti chi tenta di farvi passare per fessi ma, poiché non lo siete, salvaguardate la vostra dignità e scoprite cosa si cela dietro una finta verità… Una mini sosta forzata proverrà da un’indisposizione o da una causa di forza maggiore. Giove aiuta gli audaci: mettete quindi al Lotto numeri personalizzati o sognati… Sabato bislacco e domenica godereccia.

CANCRO: ragionare e pensare con il vostro cervello vi preserverà da impicci ed impacci ragion per cui se la titubanza dovesse regnare sovrana valutate i pro e i contro di una specifica situazione e poi decidete ma senza lasciarvi influenzare da nessuno! Per taluni la carne al fuoco sarà tanta ma per sbrogliare intricate matasse basterà agire tempestivamente e, soprattutto, farvi rispettare. Se in procinto di partire calcolate un inghippo o una lungaggine non preventivata.

LEONE: dovrebbe portarvi fortuna questa Luna che l’8 agosto si fa nuova nella vostra costellazione ma poiché nulla viene regalato dal taccagno fato siate voi i promotori della vostra estate e della vostra esistenza lottando per ciò in cui credete anche se non verrà condiviso da chi la pensa malamente e diversamente… Riceverete altresì degli auguri peculiari magari da chi meno ve l’aspettavate oppure solennizzerete il compleanno in maniera diversa rispetto allo scorso anno.

VERGINE: malgrado la pigrizia e il caldo torrido appannino le idee, fatevi egualmente promotori di qualche iniziativa, frequentate allegre combriccole, non lasciatevi sopraffare da cupi pensieri, e se qualcuno vi corteggia non indietreggiate… Un neo è costituito da quei soldi che sembrano volatilizzarsi, da un incerto affare, dalla salute di un familiare e da una complessa faccenda da sistemare. Per attenuare la fiacca mangiate sano e fate incetta di vitamina C, magnesio e potassio.

BILANCIA: apparite strani e ad accorgersene saranno in tanti ma non vi andrà di dare spiegazioni perché trattasi di personalissime motivazioni che per il momento non vi va di sbandierare al vento e poi siate ottimisti in quanto un evento carino vi sta attendendo dietro l’angolino. In amore ci sarà chi farà faville e chi invece alle prese con costanti malumori con il compagno o la compagna bisticcerà. Gli operanti in pubblici ambienti andranno in tilt causa normative assai confuse.

SCORPIONE: incenerite i timori perché continuare a rimuginare risulterebbe nocivo lesivo per la vostra serenità, frequentate buontemponi e accarezzate valori morali perché la vita, pur assomigliando ad una scala senza pioli, è pur sempre una delle poche cose che veramente ci appartiene… Marte vi darà la forza necessaria al fine di decifrare un enigma, vivere attimi intensi, ottenere ciò che volete e se appartenete alla stirpe dei pessimisti sappiate che con la paura non si va da nessuna parte!

SAGITTARIO: placate i bollenti spiriti: soltanto col savoir-faire tapperete la lingua a serpentelli velenosi e se vi si accusasse di essere malfidenti ribadite che ciò dipende da fregature antecedenti e dal fatto che, causa qualcuno, non si fanno più sconti a nessuno… Dovrete altresì accontentare qualcuno una richiesta, scendere a compromessi con il partner per amor di pace e riprendervi ciò che vi era stato trafugato. Badate a ciò che mangiate e prima di prendere decisioni usate la testa!

CAPRICORNO: si aprirà presto un ciclo di rigenerazione permettente di testare giornate migliori annoveranti una proposta allettante o un responso tranquillizzante. Un anziano, un figlio o un parente invece additerà preoccupazioni mentre in ambito affettivo tenderete a sollevare polveroni specie se il partner reclama arbitrarie ragioni. Riceverete una novella non molto bella e un’esperienza avrà parecchio da insegnarvi. Se dell’umore giusto combinate un weekend mangereccio o festaiolo.

ACQUARIO: finalmente un po’ di luce: alla faccia di Saturno rinverrete uno spizzico di contentezza e mitigherete un affanno trascorrendo ore carine con chi sa infondervi certezze pur rimanendo malaccio di fronte ad un oltraggio, un conto esagerato, un tipo confuso, egocentrico o svitato. Ma adesso pensate a voi stessi e, se fattibile, effettuate un viaggio o cavatevi uno sfizio. Tra giovedì e lunedì un comunicato vi lascerà senza fiato. Non trascurate sia la salute che le valute!

PESCI: se avete aperto o chiuso capitoli sappiate che all’orizzonte vi sta attendendo un momento fecondo colmo di sorprese, fardelli alleggeriti e squisite affermazioni. L’essenziale è guardare avanti, annaffiare la pianticella dell’amore, dell’amicizia, svagarvi e buttare nell’immondezza la tristezza… Possibile recupero di cose credute perdute ma concomitante pericolo di subire un furtarello… Contiguità con dottori e novità tra le pareti domestiche o nell’attività.