Sanremo, proseguono le ricerche di Irene Moraldo: il suo cellulare agganciato a Savona

Proseguono senza sosta le ricerche di Irene Moraldo, la donna di 61 anni scomparsa da Sanremo da lunedì mattina. Secondo quanto riportato dalle forze dell'ordine, il telefono (spento dalla sera del 15 luglio, ndr) avrebbe agganciato una cella situata sul territorio di Savona.

La donna ha lasciato casa portando con sé solamente il caricatore del telefono, ma non un cambio di vestiti o qualche altro oggetto personale. Lunedì, quando è uscita di casa, indossava dei pantaloni verdi e una canottiera, oltre a delle infradito e una borsa a fiori.

Irene Moraldo non ha lasciato nessun messaggio alla famiglia, che continua a cercare di capire il motivo della fuga: "Non abbiamo trovato nulla di particolare, se non un foglio con su scritto dei nomi e dei numeri. Ognuno di questi ha come prefisso Genova".

Numeri che la famiglia ha subito contattato: "Purtroppo erano tutti uffici di collocamento e non siamo riusciti a capire molto di più". Stando a quanto riportato dalla famiglia nella giornata di ieri, Moraldo era uscita di casa per recarsi ad un colloquio di lavoro a cui, però, non è mai arrivata.

"Stiamo aspettando che arrivino le immagini dalle stazioni di Sanremo e di Taggia", fanno sapere dalla famiglia. "Dubitiamo che abbia preso il treno a Sanremo, in quanto a difficoltà a camminare. Più probabile che abbia preso la corriera e sia andata fino alla stazione dei treni di Taggia". La scomparsa è stata denunciata al Comune di Sanremo, dove la donna si trovava al momento della sparizione.