Cairo, la discarica della Filippa chiede una proroga di due anni. La minoranza: "Non si è ancora diversificata l'attività del sito?"

"La discarica della Filippa chiede di proseguire l'attività di smaltimento dei rifiuti per due anni in più rispetto all'attuale autorizzazione: non più fino al 2028 ma fino al 2030. Non si tratta però, come potrebbe apparire, solo di una semplice proroga temporale, ma di un vero e proprio aumento, quasi un raddoppio, del quantitativo di rifiuti da ospitare nel sito delle Ferrere di Cairo: 890 mila metri cubi in più di rifiuti che si vanno ad aggiungere al milione e centocinquantamila già autorizzato, per un totale di oltre 2 milioni di metri cubi di rifiuti".

Lo scrivono in una nota i consiglieri di minoranza di Cairo Civica e Democratica che, preoccupati "dal progetto della società (di proprietà della famiglia Vaccari) depositato alla fine di luglio alla Regione" e "diffuso all'opinione pubblica tramite gli organi di stampa", hanno presentato un'interrogazione al sindaco Lambertini e alla Giunta.