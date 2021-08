Soccorsi mobilitati nel pomeriggio odierno in via Ciantagalletto a Savona per un uomo caduto da un altezza di circa tre metri mentre si trovava in una fascia.

Immediato è scattato l'allarme. Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Bianca savonese ed i Vigili del Fuoco.

La persona ferita, un uomo di circa 70 anni vittima di un trauma toracico, è stata trasportata all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure in codice giallo.