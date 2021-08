Pietra Ligure, una barriera soffolta e il ripascimento dell'arenile per la tutela del litorale di ponente

Il Comune di Pietra Ligure è pronto a intervenire sul litorale di ponente. Nei giorni scorsi è infatti arrivato l'ok da parte della Conferenza dei servizi per quanto riguarda la realizzazione di una barriera soffolta e il ripascimento dell'arenile nella zona tra il rio Ranzi e il confine con Loano.

L'operazione da 1,5 milioni di euro complessivi, con l'inizio dei lavori previsto in autunno, prevede la creazione di una barriera sommersa, definita anche secca, in scogliera a protezione del litorale, lato levante, che sarà realizzata a circa 250 metri dalla costa in corrispondenza della batimetrica dei -5 metri.