Spotorno, un'esplosione di colori per cittadini e turisti: ecco la nuova Terrazza a mare "Ferrer Manuelli" (FOTO)

La sua realizzazione ha scatenato un acceso dibattito politico ed è stata vittima di uno sviluppo che si può definitivamente definire quantomeno "travagliato", ma a sette anni dalla prima delibera dell'allora Amministrazione Calvi la Terrazza a mare di Spotorno è tornata nuovamente aperta alla città.

Non solo con un design moderno studiato dallo studio Ciarlo, mosaico di colori evocativi delle caratteristiche del territorio quali l'ocra delle spiagge, l'azzurro di cielo e mare e il rosso del tramonto che ne hanno già attirato l'attenzione di alcune pagine social di architettura e design, ma anche con nome particolare: lo spazio aggregativo alla foce del rio Crovetto è stato infatti intitolato allo chef Ferrer Manuelli, genio della cucina ligure e italiana degli anni '60 e '70.

"Lui si è sempre definito oste di prua, e questo spazio che si slancia verso il mare tanto ricorda la parte di una nave" ha detto il presidente dell'Associazione Albergatori spotornese Gianluca Camia, a cui ha seguito il ringraziamento da parte di tutta la famiglia Manuelli della figlia Giulia e della nipote Giorgia, che ha definito lo spazio "colorato ed estroso come il suo carattere".

"Ringraziamo l'amministrazione per la costanza e l'impegno profuso per l'inaugurazione di questo spazio, l'ufficio tecnico, le imprese e le aziende che se sono succedute per arrivare fin qui - ha detto l'architetto Marco Ciarlo - La considerazione fondamentale è stata che questo spazio sia una 'cerniera' da una parte di città storica e una più nuova. Da lì si è valutato lo stato precedente dell'opera, e si è posta una resina colorata per dare una totale continuità superficiale".

"È un punto di ripartenza per le associazioni e i cittadini - ha detto il presidente della Consulta delle Associazioni, Antonio Marinelli, ricordando l'importanza che la terrazza ricoprì nel dimostrare la solidarietà degli spotornesi ai cittadini di Medolla o Genova durante i disastri naturali di cui furono vittime - Questa terrazza ognuno può vederla come più gli piace, a noi interessa torni a disposizione della comunità", come ha sottolineato anche il presidente della Croce Bianca locale, Filippo Rossi.

A tagliare letteralmente il nastro, dopo una lettera dedicata alla memoria dello chef, sono stati i giovani del Consiglio del Golfo, che hanno portato la propria idea sull'utilizzo dell'ampio spazio.

I lavori hanno interessato, oltre alla pavimentazione della terrazza con nuovi arredi e illuminazione, il risanamento, il consolidamento e la messa in sicurezza della copertura posta alla foce del torrente, oltre ad alcune opere di consolidamento del ponte della via Aurelia a monte della piazza stessa. Il tutto per un costo complessivo di alcune decine di migliaia di euro superiore al milone.