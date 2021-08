Tarocchi da Museo a Finalborgo

È arrivata a Finalborgo una collezione di Tarocchi tra i più raffinati e lussuosi del mondo. Si tratta di fedelissime riproduzioni di antichi mazzi conservati da importanti istituzioni. Il British Museum ha concesso la ristampa dei Tarocchi di Miller (Salzburg, 1780) con i quali giocava anche Wolfgang Amadeus Mozart. La Biblioteca nazionale di Parigi ha dato la propria disponibilità per i magnifico Tarocchino bolognese inciso da Giuseppe Maria Mitelli intorno al 1660. Dalla Pinacoteca di Brera a Milano viene lo strepitoso Tarocco Sola Busca, il primo mazzo alchemico della storia, acquistato nel 2008 dallo Stato italiano per 800mila euro. L’Accademia delle Scienze di Torino ha dato la possibilità di ristampare quattro autentici gioielli di arte incisoria che rappresentano il vertice della produzione piemontese nella prima metà dell’Ottocento.

Queste autentiche opere d’arte, stampate in tiratura limitata, sono prodotte da Rinascimento Italian Style Art sotto la direzione di Giordano Berti, storico dell’esoterismo nell’arte conosciuto in tutto il mondo per la sua ormai trentennale attività di divulgazione attraverso mostre, cataloghi, saggi storici, enciclopedie e convegni internazionali. La direzione artistica di Letizia Rivetti ha portato alla realizzazione di preziosi cofanetti realizzati in modo artigianale nello stile delle differenti epoche e luoghi i cui fu prodotto ciascun mazzo.

L’esposizione nella Legatoria del Borgo, realizzata da Maria Immacolata Fachini in occasione della Notte dei Tarocchi, il 12 e 13 Agosto, si inserisce perfettamente nel contesto delle attività culturali già programmate a Finalborgo. Questa piccola ma preziosissima esposizione vuole essere un omaggio alla città di Finale, che tra il Settecento e l’Ottocento poteva vantare una produzione locale di Tarocchi di grande qualità che venivano esportati anche in Francia e Spagna.

Per informazioni: 019 690558