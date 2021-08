Savona, si presenta il nuovo comandante della legione Liguria dei carabinieri Maurizio Ferla: "Importante avvicinare il concetto della sicurezza garantita a quella percepita"

"È importante venire a rimarcare il grande lavoro che fa il comando di Savona in un momento difficile legato all'afflusso estivo sperando che i cittadini rispettino le regole di distanziamento per evitare la diffusione del virus".

Così il Generale di brigata Maurizio Ferla, nuovo comandante della Legione Liguria dei carabinieri che è succeduto al Generale Pietro Oresta, ed oggi è stato in visita al comando provinciale di Savona in via Mentana.

Il Generale Oresta aveva assunto il comando della legione Liguria il 24 gennaio 2019, proveniente dalla Dia di Roma. Il generale Oresta assumerà l'incarico di capo del V reparto presso il comando generale dell'Arma dei carabinieri a Roma.

Ferla, 59 anni, proviene da Roma dove è stato per tre anni comandante dei carabinieri per la Tutela Ambientale e la Transizione Ecologica.

Tra i principali incarichi ricoperti, da ufficiale inferiore ha comandato la compagnia di La Spezia e da ufficiale superiore è stato comandante provinciale di Lecce e Frosinone. Ha comandato inoltre il Reggimento Allievi Marescialli e Brigadieri di Velletri e ha retto il comando della Prima Brigata Mobile a Roma.

"Dovremo fare certamente un lavoro più generalista e credo che sia importante avvicinare il concetto della sicurezza garantita a quella percepita, al di là dei numeri con il calo dei reati, deve essere non solo una statistica ma la sicurezza deve essere avertita dai cittadini - ha continuato il neo comandante regionale - Penso sia il primo capitolo delle nostre funzioni, non solo controllo e repressione, ma anche un punto di riferimento sociale. Ogni cittadino deve trovare riferimento nella stazione dei carabinieri anche come strumento di aiuto".

Il fenomeno dell'immigrazione clandestina sta diventando sempre più frequente nel savonese e sull'A10 la criticità settimanalmente viene riscontrata dalle forze dell'ordine che bloccano i migranti nascosti nei camion diretti verso la Francia.

"È una problematica che ho trattato nel Salento e il flusso dei migranti che attraversano la Liguria è nettamente inferiore alle altre regioni, è chiaro che siamo esposti al confine francese ma comunque abbiamo una grande collaborazione con la gendarmeria e in molti casi agiamo insieme - ha continuato - In un anno in Puglia abbiamo avuto 6-7mila sbarchi, è stato un impegno quotidiano importante. Il fenomeno qua è dovuto solo per il transito e per il ricongiungimento con i parenti in Francia e cerchiamo di dare risposte, non possiamo avere una strategia particolare, ma si possono implementare i servizi per il contrasto di questa microcriminalità".

In vista del fine settimana di Ferragosto aumenteranno i controlli, un'attività che è stata già disposta da inizio settimana e durerà fino alla conclusione del mese di agosto: "L'intensificazione dei controlli è stata disposta dal comandante interregionale Vincelli e stiamo eseguendo dei servizi ad alto impatto su tutta la regione iniziati dal 10 agosto e che dureranno fino a mese. Tutte le compagnie sono impegnate in servizi ad hoc con nuovi innesti. Sarà un periodo attenzionato particolarmente" prosegue il nuovo comandante della legione Liguria.

L'attenzione è alta anche durante l'emergenza sanitaria per i controlli sia per le feste abusive che per la verifica del green pass, che come disposto dalla circolare del Viminale, vedrà proprio le forze dell'ordine attivarsi in casi di anomalie con verifiche sui documenti d'identità (che non dovranno essere effettuate dagli esercenti).

"Lavoreremo anche su questo tema, il fenomeno dell'abusivismo cerchiamo di contrastarlo anche con servizi notturni, sono presenti diversi attenzionamenti ma in generale la situazione è abbondantemente sotto controllo - ha continuato il Generale Ferla - La convinzione di proteggere se stessi e gli altri deve essere di natura personale ma ci vuole attenzione. Al momento grenn pass falsicati non ne abbiamo trovati".

"Spero che la mia presenza porti una maggiore consapevolezza nei reparti specializzati, la regione Liguria non ha mai dato particolari problemi per il ciclo dei rifiuti solidi urbani e industriali, c'è però un rischio idrogeologico che ha purtroppo causato tragedie - ha puntualizzato rispetto al suo passato incarico nei Noe - c'è stato un cambiamento di rotta rispetto a quello che è lo stato di fatto che è stato trovato e molto c'è da fare, ma sono stati messi in atto passi da gigante, sono in corso opere importante per mettere in sicurezza il territorio".