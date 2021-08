Politica |

Degrado e pulizia di Savona, candidato sindaco Aschei: "Un'amministrazione deve saper controllare chi non rispetta le leggi"

"Voglio camminare per la città come a casa mia, anche a piedi scalzi"

Degrado e pulizia della città. Questi i temi sul quale si è concentrato il candidato sindaco alle prossime elezioni comunali di Savona della lista "Andare Oltre" Luca Aschei. Nelle settimane scorse in piazza del Popolo sono stati posizionati dei manifesti di protesta contro la presenza dei rifiuti, degli spacciatori e degli ubriachi, chiedendo di "riportare la serenità e la legalità". "L'accoglienza è un problema veramente molto complesso, una città deve saper controllare e un'amministrazione deve anche sapere controllare chi non rispetta le nostre leggi - ha detto il candidato primo cittadino - La riqualificazione del territorio, delle piazze, è necessaria, e attraverso questo, un controllo, che non è svolto da nessuno. Sono per l'accoglienza del mondo, per la condivisione di tutto ma ci vuole rispetto delle nostre tradizioni, se questo non avviene un'amministrazione deve necessariamente intervenire". Nel 2022 entrerà in vigore il nuovo sistema di raccolta dei rifiuti porta a porta con l'ingresso al 49% di una Newco all'interno di Ata. Una novità che potrebbe andare a risolvere il problema della pulizia della città. "Andremo a valutare tutto durante il cammino, infatti è già stata annunciata un aumento della tassa sui rifiuti che a Savona è già tra le più alte. Diventerà necessario intervenire su tutto questo perché una città più pulita sarà più ben frequentata e anche i cittadini diventeranno più educati - ha continuato Aschei - riqualifichiamo e puliamo e staremo attenti tutti a non buttare più niente per terra perché troveremo una città pulita e non saremo noi cittadini a sporcarla, voglio camminare per Savona come a casa mia, anche a piedi scalzi"

Redazione

